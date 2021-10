Covid, Pfizer chiede l’ok al vaccino negli Usa per i bambini fra i 5 e gli 11 anni (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’America va verso un’estensione delle vaccinazioni anti-Covid. La società farmaceutica Pfizer ha chiesto alla Food and Drug Administration statunitense di autorizzare il suo vaccino contro il Coronavirus per i bambini nella fascia di età tra i 5 e gli 11 anni. Una richiesta che riguarda circa 28 milioni di minorenni negli Usa. La procedura per l’autorizzazione dovrebbe durare alcune settimane. vaccino, test clinici su 2mila piccoli Pfizer e BioNTech hanno condotto gli studi clinici su più di 2.000 bambini tra i 5 e gli 11 anni. Secondo le due multinazionali farmaceutiche i piccoli hanno ben tollerato il vaccino e la risposta immunitaria è stata “robusta“, anzi “comparabile” con quella osservata nei ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’America va verso un’estensione delle vaccinazioni anti-. La società farmaceuticaha chiesto alla Food and Drug Administration statunitense di autorizzare il suocontro il Coronavirus per inella fascia di età tra i 5 e gli 11. Una richiesta che riguarda circa 28 milioni di minorenniUsa. La procedura per l’autorizzazione dovrebbe durare alcune settimane., test clinici su 2mila piccolie BioNTech hanno condotto gli studi clinici su più di 2.000tra i 5 e gli 11. Secondo le due multinazionali farmaceutiche i piccoli hanno ben tollerato ile la risposta immunitaria è stata “robusta“, anzi “comparabile” con quella osservata nei ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La società farmaceutica Pfizer ha chiesto alla Fda statunitense di autorizzare il suo vaccino anti Covid per la fas… - borghi_claudio : @FuffaForte E allora cambiamo ambiente - EmyRoyaleagle : RT @paradoxMKD: Pfizer chiede l'autorizzazione per l'uso del vaccino tra i 5 e gli 11 anni alla FDA. Sono 28 milioni di bambini sfuggiti al… - infoitsalute : Vaccino Covid, in Usa Pfizer ha chiesto l’autorizzazione per la fascia 5-11 anni alla Fda - alesmari8 : RT @fattoquotidiano: Vaccino Covid, in Usa Pfizer ha chiesto l’autorizzazione per la fascia 5-11 anni alla Fda -