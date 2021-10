Covid oggi Puglia, 94 contagi: bollettino 7 ottobre (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono 94 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, giovedì 7 ottobre 2021, secondo i dati Covid-19 del bollettino della regione. Da ieri, non sono stati registrati morti. I nuovi casi sono stati individuati su 12.982 test. Spiccano i 25 nuovi positivi in provincia di Bari e i 22 in provincia di Foggia. Le persone attualmente positive sono 2.450. I pazienti Covid ricoverati in area non critica sono 146. In terapia intensiva, invece, 19 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono 94 ida coronavirus in, giovedì 72021, secondo i dati-19 deldella regione. Da ieri, non sono stati registrati morti. I nuovi casi sono stati individuati su 12.982 test. Spiccano i 25 nuovi positivi in provincia di Bari e i 22 in provincia di Fa. Le persone attualmente positive sono 2.450. I pazientiricoverati in area non critica sono 146. In terapia intensiva, invece, 19 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

