Covid oggi Puglia | 94 contagi | bollettino 7 ottobre

Leggi su italiasera

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono 94 ida coronavirus in, giovedì 72021, secondo i dati-19 deldella regione. Da ieri, non sono stati registrati morti. I nuovi casi sono stati individuati su 12.982 test. Spiccano i 25 nuovi positivi in provincia di Bari e i 22 in provincia di Fa. Le persone attualmente positive sono 2.450. I pazientiricoverati in area non critica sono 146. In terapia intensiva, invece, 19 persone. L'articolo proviene da Italia Sera.