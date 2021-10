Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 7 ottobre (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il bollettino con i numeri del Covid in Italia oggi, giovedì 7 ottobre 2021, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. I numeri dalla Sicilia che si appresta a tornare in zona bianca dopo oltre un mese in zona gialla, dalla Lombardia e dalla Puglia, dal Lazio e dalla Campania, dalla Toscana e dal Veneto. I numeri delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sui vaccini in Italia. I dati delle regioni: Sono 228 i contagi da Covid 19 in Toscana oggi, giovedì 7 ottobre 2021, secondo dati e numeri del bollettino della regione anticipato dal ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ilcon i numeri delin, giovedì 72021, con dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – su, ricoveri, morti. I numeri dalla Sicilia che si appresta a tornare in zona bianca dopo oltre un mese in zona gialla, dalla Lombardia e dalla Puglia, dal Lazio e dalla Campania, dalla Toscana e dal Veneto. I numeri delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sui vaccini in. I dati delle: Sono 228 ida19 in Toscana, giovedì 72021, secondo dati e numeri deldella regione anticipato dal ...

Advertising

Adnkronos : Covid, #Ricciardi: “Muoiono i non vaccinati”. - EsoticoFabio : RT @ResPubl79983835: Scusate L' OT, oggi il senato francese ha BOCCIATO l'obbligo vaccinale per tutta la popolazione - italiaserait : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 7 ottobre - ultimenews24 : La Sicilia torna in zona bianca visto il miglioramento del quadro covid, con nuove regole relative in particolare a… - fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 7 ottobre: Numeri su ricoveri e morti da Sicilia… -