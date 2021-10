Covid oggi Italia, 2.938 contagi e 41 morti: bollettino 7 ottobre (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono 2.938 i contagi da Covid 19 in Italia oggi, 7 ottobre 2021, secondo i numeri del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati inoltre altri 41 morti. 297.356 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che hanno fatto rilevare un tasso positività pari all’1%. Calano i pazienti in terapia intensiva e i ricoverati con sintomi con coronavirus. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, sono infatti 12 in meno i ricoverati in rianimazione, per un totale di 303 pazienti. I ricoverati nei reparti sono invece 2.824, 48 in meno di ieri. Questi i dati regione per regione: EMILIA ROMAGNA – Sono 291 i nuovi contagi da coronavirus secondo il bollettino di oggi, 7 ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono 2.938 ida19 in, 72021, secondo i numeri deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati inoltre altri 41. 297.356 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che hanno fatto rilevare un tasso positività pari all’1%. Calano i pazienti in terapia intensiva e i ricoverati con sintomi con coronavirus. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, sono infatti 12 in meno i ricoverati in rianimazione, per un totale di 303 pazienti. I ricoverati nei reparti sono invece 2.824, 48 in meno di ieri. Questi i dati regione per regione: EMILIA ROMAGNA – Sono 291 i nuovida coronavirus secondo ildi, 7 ...

Adnkronos : Covid, #Ricciardi: “Muoiono i non vaccinati”. - arianonews : Covid in Irpinia-18 positivi oggi in provincia - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 7 ottobre - andreastoolbox : Covid in Italia, il bollettino con i dati di oggi 7 ottobre | Sky TG24 - infoitsalute : Lombardia: da oggi al via la somministrazione abbinata del vaccino anti-Covid e antinfluenzale -