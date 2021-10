Covid oggi Italia, 2.938 contagi e 41 morti: bollettino 7 ottobre (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono 2.938 i contagi da Covid 19 in Italia oggi, 7 ottobre 2021, secondo i numeri del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati inoltre altri 41 morti. 297.356 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che hanno fatto rilevare un tasso positività pari all’1%. Sono 4.692.274 i contagiati dall’inizio dell’emergenza e 131.198 le vittime. I guariti sono in totale 4.473.903, 3.966 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia ci sono 87.173 persone positive al Covid, 1.074 in meno di ieri. Calano inoltre i pazienti in terapia intensiva e i ricoverati con sintomi con coronavirus. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, sono infatti 12 in meno i ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono 2.938 ida19 in, 72021, secondo i numeri deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati inoltre altri 41. 297.356 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che hanno fatto rilevare un tasso positività pari all’1%. Sono 4.692.274 iati dall’inizio dell’emergenza e 131.198 le vittime. I guariti sono in totale 4.473.903, 3.966 nelle ultime 24 ore. Adinci sono 87.173 persone positive al, 1.074 in meno di ieri. Calano inoltre i pazienti in terapia intensiva e i ricoverati con sintomi con coronavirus. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, sono infatti 12 in meno i ...

