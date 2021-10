Covid oggi Emilia, 291 contagi e 2 morti: bollettino 7 ottobre (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono 291 i nuovi contagi da coronavirus secondo il bollettino di oggi, 7 ottobre. Registrati inoltre altri due morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella Regione si sono registrati 425.655 casi di positività, 27.882 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1%. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 6.552.936 dosi; sul totale, 3.334.978 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 101 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 124 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 164 sono stati ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono 291 i nuovida coronavirus secondo ildi, 7. Registrati inoltre altri due. Dall’inizio dell’epidemia, nella Regione si sono registrati 425.655 casi di positività, 27.882 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1%. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 6.552.936 dosi; sul totale, 3.334.978 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuoviati, 101 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 124 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 164 sono stati ...

Advertising

Adnkronos : Covid, #Ricciardi: “Muoiono i non vaccinati”. - sferriam : RT @ResPubl79983835: Scusate L' OT, oggi il senato francese ha BOCCIATO l'obbligo vaccinale per tutta la popolazione - muntzer_thomas : @ero856 @__akaoni E niente circa 7000 decessi post-vaccino Covid segnalati negli Stati Uniti Se sommi tutti gli al… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Il prof. Matteo #Bassetti su scienziati ed esperti in tv per la pandemia #Covid: ' Noi medici diventati capri espiatori… - bb91687509 : RT @AndreaLompio53: A tutt'oggi in UK ci sono circa 150 morti di #Covid al giorno. Un paese gestito da sovranisti rapaci e corrotti, dove d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Famiglie, cresciuti risparmi e incertezze dopo la pandemia Allianz ha presentato oggi la dodicesima edizione del suo 'Global Wealth Report', che esamina nel ... Il Covid - 19 ha distrutto milioni di vite e mezzi di sussistenza e l'economia mondiale è ...

Davide Pecorelli indagato per ricettazione/ Morte finta, era a Montecristo Miocardite e vaccino Covid, studio Israele/ Incidenza più alta per uomini 16 - 29 anni Oggi, secondo quanto riferito da La Nazione, Pecorelli è stato iscritto al registro degli indagati con l'accusa ...

Covid, news. Pfizer chiede autorizzazione negli Usa per il vaccino tra 5 e 11 anni. LIVE Sky Tg24 Vaccino ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, Pfizer chiede l’ok all’uso La società farmaceutica Pfizer ha chiesto alla Fda statunitense di autorizzare il suo vaccino anti Covid per la fascia di età tra i 5 e gli 11 anni. Una richiesta che riguarda circa 28 milioni di bamb ...

Covid: a Parma 24 positivi in più, stabile la terapia intensiva Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.469.937 e 5.345 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 4.210). (Corriere della Sera) Per cinque giorni di fila il Paese di Putin ha registrato ...

Allianz ha presentatola dodicesima edizione del suo 'Global Wealth Report', che esamina nel ... Il- 19 ha distrutto milioni di vite e mezzi di sussistenza e l'economia mondiale è ...Miocardite e vaccino, studio Israele/ Incidenza più alta per uomini 16 - 29 anni, secondo quanto riferito da La Nazione, Pecorelli è stato iscritto al registro degli indagati con l'accusa ...La società farmaceutica Pfizer ha chiesto alla Fda statunitense di autorizzare il suo vaccino anti Covid per la fascia di età tra i 5 e gli 11 anni. Una richiesta che riguarda circa 28 milioni di bamb ...Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.469.937 e 5.345 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 4.210). (Corriere della Sera) Per cinque giorni di fila il Paese di Putin ha registrato ...