Covid, news. Pfizer chiede autorizzazione negli Usa per il vaccino tra 5 e 11 anni. LIVE (Di giovedì 7 ottobre 2021) La richiesta della casa farmaceutica all'Fda riguarda circa 28 milioni di bambini.La Sicilia torna in zona bianca da sabato, con due giorni di anticipo sul previsto. Umbria, Puglia e Provincia di Trento si aggiungono invece alle Regioni italiane colorate in verde nelle mappe dell'Ecdc sull'incidenza del Covid in Europa. La Calabria migliora e torna in giallo, la Basilicata è l'unica Regione italiana in rosso. Attesa per il bollettino del ministero della Salute Leggi su tg24.sky (Di giovedì 7 ottobre 2021) La richiesta della casa farmaceutica all'Fda riguarda circa 28 milioni di bambini.La Sicilia torna in zona bianca da sabato, con due giorni di anticipo sul previsto. Umbria, Puglia e Provincia di Trento si aggiungono invece alle Regioni italiane colorate in verde nelle mappe dell'Ecdc sull'incidenza delin Europa. La Calabria migliora e torna in giallo, la Basilicata è l'unica Regione italiana in rosso. Attesa per il bollettino del ministero della Salute

Ultime Notizie dalla rete : Covid news il garante dell' Euro ": così Merkel incorona Draghi " Dal 2005 a oggi, l'Europa ha affrontato la grande recessione, la crisi dell'euro, la pandemia di Covid - 19. La Cancelliera ha saputo guidare la Germania e l'Unione Europea con calma, ...

Non ha fatto il vaccino, Meluzzi sospeso dall' Ordine dei Medici Il medico classe 1955, con una laurea in Medicina e chirurgia all'Università di Torino, oltre a manifestare più volte in televisione le sue posizioni contro il siero anti - Covid, ha partecipato a ...

Coronavirus, i casi di oggi – I nuovi casi registrati in Toscana sono 228 su 18.339 test di cui 8.343 tamponi molecolari e 9.996 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,24% (3,4% sulle prime diagnosi). Di questi, i casi in ...

