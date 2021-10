Covid | news Decreto capienze atteso in Cdm Sicilia torna zona ' bianca' da sabato LIVE

LaStampa : Covid, il report Gimbe: 13,4 milioni di dosi in frigo “ma i nuovi vaccinati sono sempre meno”. Terze dosi a rilento… - Agenzia_Italia : Continua la frenata della vaccinazioni nonostante il green pass - borghi_claudio : @FuffaForte E allora cambiamo ambiente - AnkyBoh : RT @Agenzia_Italia: Continua la frenata della vaccinazioni nonostante il green pass - Olindo35055898 : RT @QLexPipiens: Troppo vicina. L'avrei cercata in Nuova Zelanda. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

Fanpage.it

Massimo Galli/ "Indagine? Sono tranquillo e non preoccupato, agito per meritocrazia" MANTOVANI: "VACCINI UNDER - 12? NON E' IL MOMENTO PER ORA" Sulle vaccinazioni antiper gli under 12 Alberto ...PROBABILI FORMAZIONI BELGIO FRANCIA/ Quote, N'Golo Kanté ancora out per! A giugno gli azzurrini avevano battuto l'Austria , anche se con una rosa ora passata di età (almeno alcuni dei ...Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, a Sassari ieri 5 ottobre, le persone positive al coronavirus erano 17, e non si registrano nuovi casi rispetto al giorno precedente. Tre ...Sono 11 i casi accertati di positività al Covid-19 che sono stati comunicati, entro le ore 11, dalla sezione di Genetica molecolare di ...