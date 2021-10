Covid | news Decreto capienze atteso in Cdm Sicilia torna zona bianca da sabato LIVE

(Di giovedì 7 ottobre 2021) L'isolainda, con due giorni di anticipo sul previsto. Umbria, Puglia e Provincia di Trento si aggiungono invece alle Regioni italiane colorate in verde nelle mappe del Ecdc sull'incidenza delin Europa. La Calabria migliora ein giallo, la Basilicata è l'unica Regione italiana in rosso. Pfizer ha chiesto alla Fda statunitense di autorizzare il suo vaccino antiper la fascia di eta' tra i 5 e gli 11 anni

Advertising

LaStampa : Covid, il report Gimbe: 13,4 milioni di dosi in frigo “ma i nuovi vaccinati sono sempre meno”. Terze dosi a rilento… - LaStampa : Covid, negli ospedali frigoriferi pieni di monoclonali mai usati: “Costano un decimo di un ricovero e avremmo evita… - borghi_claudio : @FuffaForte E allora cambiamo ambiente - Andrea07676623 : RT @mummy53690440: Covid, la Corte dei Conti indaga sull'Aifa per aver rifiutato gli anticorpi monoclonali gratis - GabrieMariste : RT @Agenzia_Italia: Continua la frenata della vaccinazioni nonostante il green pass -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

Sky Tg24

Food and Drug Administration ( FDA ) di autorizzare il suo vaccino antiper la fascia d'età tra i 5 e gli 11 anni. Una richiesta che riguarda circa 28 milioni di bambini. APPROFONDIMENTI STATI ...... via Twitter, dopo che l'azienda nei giorni scorsi insieme a BioNTech aveva cominciato l'iter presentando all'agenzia degli States i dati dello studio di fase 2/3 sul vaccino anti -nei bambini ...SASSARI. In Sardegna si registrano oggi 52 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 2258 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5425 test ...– I nuovi casi registrati in Toscana sono 228 su 18.339 test di cui 8.343 tamponi molecolari e 9.996 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,24% (3,4% sulle prime diagnosi). Di questi, i casi in ...