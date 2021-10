Covid, Moderna costruirà impianto vaccini in Africa (Di giovedì 7 ottobre 2021) La società di biotecnologie Moderna ha annunciato che prevede di costruire un impianto di vaccini in Africa per produrre 500 milioni di dosi all'anno per le nazioni a basso reddito. La decisione nasce ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 ottobre 2021) La società di biotecnologieha annunciato che prevede di costruire undiinper produrre 500 milioni di dosi all'anno per le nazioni a basso reddito. La decisione nasce ...

