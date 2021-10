Covid, lo psichiatra Alessandro Meluzzi sospeso dall'Ordine dei medici di Torino: non si è vaccinato (Di giovedì 7 ottobre 2021) E' stato sospeso dall'Ordine dei medici di Torino perché non si è vaccinato contro il Covid lo psichiatra e personaggio tv Alessandro Meluzzi. 'Ho fatto la scelta consapevole di non vaccinarmi e credo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 ottobre 2021) E' statodeidiperché non si ècontro illoe personaggio tv. 'Ho fatto la scelta consapevole di non vaccinarmi e credo ...

Advertising

Open_gol : Lo psichiatra, noto per le sue posizioni No-vax, è stato sospeso per «inosservanza dell'obbligo vaccinale» - ilriformista : Lo psichiatra e volto televisivo #Meluzzi è noto per le sue posizioni no-vax: in Italia sono quasi 1200 i camici bi… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Covid, lo psichiatra Alessandro Meluzzi sospeso dall'Ordine dei medici di Torino: non si è vaccinato #AlessandroMeluz… - Sveva246 : RT @ultimenotizie: #AlessandroMeluzzi, psichiatra e personaggio televisivo, è stato sospeso dall’Ordine dei medici di #Torino perché non si… - iopunto67 : RT @MediasetTgcom24: Covid, lo psichiatra Alessandro Meluzzi sospeso dall'Ordine dei medici di Torino: non si è vaccinato #AlessandroMeluz… -