Covid, la Sicilia ritorna in zona bianca: ufficiale da sabato (Di giovedì 7 ottobre 2021) Da sabato la regione Sicilia tornerà in zona bianca dopo gli ultimi aggiornamenti sul Covid in Italia. Ad annunciare il passaggio l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza La Sicilia da questo sabato tornerà in zona bianca: ad annunciarlo è l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. Il Covid sta destando meno preoccupazioni in regione e quindi ci sarà il passaggio dalla zona gialla a quella bianca che, questa volta, è stata anticipata di due giorni: quindi ci sarà sabato anziché lunedì, come siamo abituati. Il passaggio della Sicilia in zona bianca è stata annunciata dall’assessore durante una ... Leggi su zon (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dala regionetornerà indopo gli ultimi aggiornamenti sulin Italia. Ad annunciare il passaggio l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza Lada questotornerà in: ad annunciarlo è l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. Ilsta destando meno preoccupazioni in regione e quindi ci sarà il passaggio dallagialla a quellache, questa volta, è stata anticipata di due giorni: quindi ci saràanziché lunedì, come siamo abituati. Il passaggio dellainè stata annunciata dall’assessore durante una ...

Corriere : La Finlandia sospende Moderna per gli uomini sotto i 30 anni. La Sicilia in zona «bianca» da sabato - Agenzia_Ansa : La Sicilia torna in zona 'bianca', il rientro sarà a partire da sabato prossimo quindi con due giorni in anticipo.… - PKarpoi : RT @Corriere: La Finlandia sospende Moderna per gli uomini sotto i 30 anni. La Sicilia in zona «bianca» da sabato - GIMBE : RT @AnsaSicilia: Covid: Gimbe, in Sicilia vaccinato 65,6% popolazione. Nella settimana scorsa diminuzione nuovi casi - 10,4% | #ANSA https:… - isalucedifronzo : RT @Corriere: La Finlandia sospende Moderna per gli uomini sotto i 30 anni. La Sicilia in zona «bianca» da sabato -