Covid | la Sicilia in zona bianca dal 9 ottobre | le regole

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Latorna in. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, presentando in conferenza stampa il nuovo bollettino settimanale sull’andamento della pandemia nell’Isola. La cabina di regia si esprimerà domani, il passaggio inè stato anticipato alla Regionena dalla cabina tecnica, oggi scade il 14° giorno che sancisce il rientro nei parametri., latorna inLatorna invisto il miglioramento del quadro, con nuoverelative in particolare alle mascherine, non più obbligatorie all’aperto. “Oggi siamo al quattordicesimo giorno ...

"Nelle ultime ore ho sentito il ministro Speranza " ha detto l' assessore Razza " per la... con quelli della precedente " calano, per la quinta settimana consecutiva, i nuovi casi di- ...La richiesta della casa farmaceutica all'Fda riguarda circa 28 milioni di bambini. Latorna in zona bianca da sabato, con due giorni di anticipo sul previsto. Umbria, Puglia e ...delin ...Come ogni settimana, la Fondazione Gimbe pubblica l’analisi con la situazione attuale del covid-19. I numeri parlano chiaro: c’è un netto miglioramento. Di seguito la situazione nel ...(Teleborsa) - La Sicilia torna in zona bianca con due giorni di anticipo. Il rientro secondo quanto ha annunciato l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, presentando in ...