Covid, la bozza del decreto capienze: maggiori aperture dall’11 ottobre: 100% cinema e teatri, discoteche limite al 50% al chiuso (Di giovedì 7 ottobre 2021) Piena capienza per i luoghi di cultura, come cinema, teatri e stadi. Questo l’orientamento del Consiglio dei ministri. Per le discoteche si pensa al limite del 50% al chiuso e del 75% all’aperto, per lo sport 60% al chiuso, 75% all’aperto. In vista della stagione sciistica le Regioni chiedono di riaprire all’80% le funivie. “In zona bianca e gialla, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Piena capienza per i luoghi di cultura, comee stadi. Questo l’orientamento del Consiglio dei ministri. Per lesi pensa aldel 50% ale del 75% all’aperto, per lo sport 60% al, 75% all’aperto. In vista della stagione sciistica le Regioni chiedono di riaprire all’80% le funivie. “In zona bianca e gialla, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni ...

