Covid Italia, riapertura discoteche e capienza cinema e stadi: oggi il Cdm (Di giovedì 7 ottobre 2021) riapertura discoteche e aumento delle capienze massime di cinema e stadi. Il nuovo decreto dovrebbe arrivare oggi pomeriggio sul tavolo del Cdm. Ma la l’ipotesi del Cts di riapertura col green pass e al 35% al chiuso per le discoteche, praticamente l’unico luogo a non aver mai riaperto, non piace ai sindacati e agli imprenditori del settore che sono pronti a mobilitarsi. Promette battaglia anche la Lega: “oggi la Lega sosterrà una posizione europeista”, chiedendo “una sostanziale e sostanziosa riapertura”, ha affermato Matteo Salvini, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5. Costa: “Scelta strada della gradualità” “Il Governo ha scelto da tempo di imboccare la strada della gradualità, nella consa La Lega al Consiglio dei ministri ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021)e aumento delle capienze massime di. Il nuovo decreto dovrebbe arrivarepomeriggio sul tavolo del Cdm. Ma la l’ipotesi del Cts dicol green pass e al 35% al chiuso per le, praticamente l’unico luogo a non aver mai riaperto, non piace ai sindacati e agli imprenditori del settore che sono pronti a mobilitarsi. Promette battaglia anche la Lega: “la Lega sosterrà una posizione europeista”, chiedendo “una sostanziale e sostanziosa”, ha affermato Matteo Salvini, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5. Costa: “Scelta strada della gradualità” “Il Governo ha scelto da tempo di imboccare la strada della gradualità, nella consa La Lega al Consiglio dei ministri ...

