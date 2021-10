Covid Italia, bollettino oggi 7 ottobre 2021: 2.938 nuovi casi e 41 morti (Di giovedì 7 ottobre 2021) il di oggi 7 ottobre 2021. Sono 2.938 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.235. Sono invece 41 le vittime in un ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 ottobre 2021) il di. Sono 2.938 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.235. Sono invece 41 le vittime in un ...

