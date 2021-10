Covid, in un mese i ricoveri dei pazienti non vaccinati sono costati 64 milioni di euro – Il rapporto (Di giovedì 7 ottobre 2021) I 6.489 pazienti Covid non vaccinati finiti in ospedale sono costati al sistema sanitario nazionale 64 milioni di euro in un solo mese. Il dato arriva dal report dell’Alta scuola di Economia e management dei Sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica e si riferisce al periodo che va dal 20 agosto al 19 settembre 2021. Per l’esattezza, il rapporto analizza i costi dei 5.798 non vaccinati ricoverati in aera medica e dei 691 finiti in terapia intensiva nel periodo preso in esame. L’aggravio sul Ssn è di 63.811.181 euro, di cui 46.501.415 per le ospedalizzazioni nei reparti ordinari e 17.309.766,11 euro per le terapie intensive. Lo studio rileva inoltre che il 94% dei non ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 ottobre 2021) I 6.489nonfiniti in ospedaleal sistema sanitario nazionale 64diin un solo. Il dato arriva dal report dell’Alta scuola di Economia e management dei Sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica e si riferisce al periodo che va dal 20 agosto al 19 settembre 2021. Per l’esattezza, ilanalizza i costi dei 5.798 nonricoverati in aera medica e dei 691 finiti in terapia intensiva nel periodo preso in esame. L’aggravio sul Ssn è di 63.811.181, di cui 46.501.415 per le ospedalizzazioni nei reparti ordinari e 17.309.766,11per le terapie intensive. Lo studio rileva inoltre che il 94% dei non ...

