Covid, in Francia raccomandata terza dose vaccino per il personale sanitario (Di giovedì 7 ottobre 2021) Le autorità sanitarie francesi hanno raccomandato la somministrazione della terza dose di vaccino anti - Covid a tutti i caregiver, ai familiari dei pazienti immunodepressi, al personale sanitario, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 ottobre 2021) Le autorità sanitarie francesi hanno raccomandato la somministrazione delladianti -a tutti i caregiver, ai familiari dei pazienti immunodepressi, al, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Francia Covid, in Francia raccomandata terza dose vaccino per il personale sanitario Le autorità sanitarie francesi hanno raccomandato la somministrazione della terza dose di vaccino anti - Covid a tutti i caregiver, ai familiari dei pazienti immunodepressi, al personale sanitario, compresi gli addetti al trasporto sanitario e quelli del settore medico - sociale. In precedenza la ...

