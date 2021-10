Covid, il bollettino di oggi 7 ottobre (Di giovedì 7 ottobre 2021) Coronavirus Italia, il bollettino Covid di oggi 7 ottobre: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore. bollettino coronavirus oggi: la situazione Covid in ItaliaIl bollettino Covid di oggi: 2.938 contagi, 41 morti, 3.966 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 297.356 tamponi analizzati, il tasso di positività è in calo e si assesta oggi al 1,0% (-0,1%). Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese segnano una diminuzione di 12 unità, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con una diminuzione di 48 unità rispetto alla giornata di ieri. POTREBBE ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 7 ottobre 2021) Coronavirus Italia, ildi: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.coronavirus: la situazionein ItaliaIldi: 2.938 contagi, 41 morti, 3.966 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 297.356 tamponi analizzati, il tasso di positività è in calo e si assestaal 1,0% (-0,1%). Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese segnano una diminuzione di 12 unità, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con una diminuzione di 48 unità rispetto alla giornata di ieri. POTREBBE ...

