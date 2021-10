COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: doppia cifra in Irpinia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 601 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 18 persone: – 4, residente nel comune di Atripalda; – 2, residenti nel comune di Avella; – 2, residenti nel comune di Avellino; – 2, residenti nel comune di Bagnoli Irpino; – 1, residente nel comune di Calabritto; – 1, residente nel comune di Castelvetere sul Calore; – 1, residente nel comune di Forino; – 2, residenti nel comune di Sant’Andrea di Conza; – 1, residente nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi; – 1, residente nel comune di Senerchia; – 1, residente nel comune di Taurano. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. COVID, in Campania 328 positivi: sale l’indice del contagio L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 601 tamponi effettuati sono risultate positive al18 persone: – 4, residente nel comune di Atripalda; – 2, residenti nel comune di Avella; – 2, residenti nel comune di; – 2, residenti nel comune di Bagnoli Irpino; – 1, residente nel comune di Calabritto; – 1, residente nel comune di Castelvetere sul Calore; – 1, residente nel comune di Forino; – 2, residenti nel comune di Sant’Andrea di Conza; – 1, residente nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi; – 1, residente nel comune di Senerchia; – 1, residente nel comune di Taurano. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi., in Campania 328 positivi: sale l’indice del contagio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

