Covid, Gimbe: terza dose a rilento. 2,6 milioni di over 50 non vaccinati (Di giovedì 7 ottobre 2021) "Nonostante 13,4 mln di dosi di vaccini anti - Covid in frigo, scende ancora il numero di nuovi vaccinati e vanno a rilento le terze dosi , 2,4% su una platea di 7,6 mln di persone". A lanciare l'...

