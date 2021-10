Advertising

FirenzePost : Covid, Giani: 228 nuovi contagi in Toscana, oggi 7 ottobre. Tasso 1,24% - bizcommunityit : Covid Toscana, Giani: 'Quarta ondata ormai superata, merito dei vaccini' - corrierefirenze : «È stato possibile grazie ai vaccini. Raggiunto l’81% delle immunizzazione» #COVID19 - infoitinterno : Covid Toscana, Giani: 'Quarta ondata ormai superata, merito dei vaccini' - qn_lanazione : Covid Toscana, Giani: 'Quarta ondata ormai superata, merito dei vaccini' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giani

Firenze, 7 ottobre 2021 - I nuovi casi di positività alregistrati in Toscana nell'ultimo giorno sono 228 su 18.339 test di cui 8.343 tamponi ...sono stati anticipati dal presidente Eugenio...TOSCANA - Sono 229 i contagi da19 in Toscana oggi, 6 ottobre 2021, secondo dati e numeri del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugeniosui social. Si registrano 5 morti.Il presidente della Regione, Eugenio Giani, fa saspere attraverso i social che sono 228 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi, 7 ottobre 2021, in Toscana, su 18.339 test di cui 8.343 tamponi mol ...Sono 228 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 18.339 test di cui 8.343 tamponi molecolari e 9.996 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,24% (3,4% sulle prime diagno ...