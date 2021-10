Covid, fonti governo: “In Cdm capienza 100% per cinema e teatri” (Di giovedì 7 ottobre 2021) La capienza degli spazi culturali – a partire da cinema e teatri – sale al 100% per gli spettatori. Lo riferiscono all’Adnkronos fonti di governo, in attesa che il Consiglio dei ministri abbia inizio. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ladegli spazi culturali – a partire da– sale alper gli spettatori. Lo riferiscono all’Adnkronosdi, in attesa che il Consiglio dei ministri abbia inizio. L'articolo proviene da Italia Sera.

