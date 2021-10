Covid Draghi | A fine settembre oltre 50mila morti al giorno | inaccettabile I vaccini sono sicuri

Advertising

Agenzia_Ansa : Draghi: 'La pandemia è finalmente sotto controllo in molte parti del mondo grazie alla campagne di vaccinazione eff… - MediasetTgcom24 : Covid, Draghi: 'Pandemia sotto controllo, ma numero di morti inaccettabile' #Covid - raffaellapaita : Ecco la fine dei banchi a rotelle di Conte e Arcuri. Inutilizzabili e incompatibili con norme antincendio. Una pres… - GustoH24 : Covid, Draghi “I vaccini sono sicuri e salvano vite” - Engineer_Covid : RT @pbecchi: Salvini incontrerà nei prossimi giorni Draghi. Ok. La prima domanda che gli farei sarebbe la seguente: quanti giovani devono a… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Draghi

Questo perché, come ben sappiamo, il- 19 non ha portato solo ad un'enorme crisi sanitaria, ma ha avuto particolari risvolti in ambito economico . Proprio per questo il Governosta ..."Nei Paesi a basso reddito, invece - ha rimarcato ancora- la disponibilita' di vaccini e' ancora limitata, anche per problemi di logistica. Nel mondo sono state somministrate piu' di 5,7 miliardi di dosi, ma solo 2% di queste sono arrivate in Africa.(Teleborsa) - "Le sfide che abbiamo davanti richiedono un multilateralismo forte e pragmatico, che coinvolga Governi, Parlamenti, società civile. Il Vertice dei capi di Stato e di Governo del G20 ...''Il messaggio ai nostri concittadini deve essere molto chiaro. I vaccini sono sicuri. I vaccini salvano vite'', ha detto il premier Mario Draghi.