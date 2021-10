Covid, Cdm decide sulle capienze: “Nessuna limitazione per cinema, teatri e concerti. Discoteche al 50%” (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Alla fine il pressing degli operatori dei settori coinvolti, sostenuti a livello politico da un’ampia fascia della maggioranza, ha prevalso sulla prudenza auspicata dal Comitato tecnico scientifico. Il decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, approvato oggi dal Consiglio dei ministri, riunito poco prima delle 19 a Palazzo Chigi, ha allargato le maglie delle capienze oltre le aspettative con nuove disposizioni che entreranno in vigore il prossimo 11 ottobre. “La decisione del Governo di consentire il ritorno al 100% della capienza nei cinema, nei teatri, nelle sale da concerto, nei musei e in tutti i luoghi della cultura accoglie in pieno la proposta che abbiamo ripetuto e confermato nelle ultime settimane, anche nella nostra ultima audizione con il Cts ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Alla fine il pressing degli operatori dei settori coinvolti, sostenuti a livello politico da un’ampia fascia della maggioranza, ha prevalso sulla prudenza auspicata dal Comitato tecnico scientifico. Il decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, approvato oggi dal Consiglio dei ministri, riunito poco prima delle 19 a Palazzo Chigi, ha allargato le maglie delleoltre le aspettative con nuove disposizioni che entreranno in vigore il prossimo 11 ottobre. “La decisione del Governo di consentire il ritorno al 100% della capienza nei, nei, nelle sale da concerto, nei musei e in tutti i luoghi della cultura accoglie in pieno la proposta che abbiamo ripetuto e confermato nelle ultime settimane, anche nella nostra ultima audizione con il Cts ...

