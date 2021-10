Covid | cambiano le capienze | fino al 100% per cinema e teatri | 75% per gli stadi e 50% per le discoteche

(Di giovedì 7 ottobre 2021) cambia la capienza per gli eventi al chiuso e all'aperto. È quanto emerge dalla bozza del decreto esaminato in Consiglio dei Ministri. Leggi anche >, la capienza per gli eventi sportivi In zona ...

Advertising

FrankFormisano : Con il #COVID19 gli italiani cambiano mestiere? - in_sanitas : <a href=' - FArmillei : RT @CarloStagnaro: Con il Covid-19 gli italiani cambiano mestiere? | F. Armillei - demmac : Con il Covid-19 gli italiani cambiano mestiere? | F. Armillei - CarloStagnaro : Con il Covid-19 gli italiani cambiano mestiere? | F. Armillei -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cambiano

Lavoce.info

, la capienza per cinema e teatri Per musei, cinema e teatri la capienza sarà del 100%. Nessuna limitazione, quindi, per quanto riguarda il numero di accessi ai luoghi della cultura. Restano ...Sarebbe questo, secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, l'orientamento del governo per quanto riguarda la gestione dei casi dinelle scuole. "Dobbiamo assolutamente rivedere la ...Covid, cambia la capienza per gli eventi al chiuso e all'aperto. È quanto emerge dalla bozza del decreto esaminato in Consiglio dei Ministri. Leggi ...Secondo uno studio di Tecnocasa, nel primo semestre del 2021 oltre il 26% delle famiglie che cercava casa ha optato per una casa indipendente.