Covid, 2.938 nuovi casi e 41 decerssi nelle ultime 24 ore (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono 2.938 i nuovi casi di Covid - 19 registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati del bollettino del Ministero della Salute. 41 i decessi che portano a 131.198 le vittime da inizio pandemia. Ad oggi ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono 2.938 idi- 19 registrati24 ore secondo i dati del bollettino del Ministero della Salute. 41 i decessi che portano a 131.198 le vittime da inizio pandemia. Ad oggi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 2.938 i positivi individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri… - MediasetTgcom24 : Covid, in Italia 2.938 nuovi casi su 297.356 tamponi e altri 41 decessi #covid - UnioneSarda : #Covid19, in Italia altri 2.938 casi e 41 decessi - SecchiElias : #RT @notiziae: #Covid, +2.938 nuovi casi in #Italia nelle ultime 24 ore. +41 #morti, +3.966 #guariti. #Tamponi: 29… - AAndreafusco1 : RT @GiaPettinelli: Covid: 2.938 positivi, 41 le vittime. Gimbe, i casi continuano a scendere da 5 settimane. In 7 giorni -13,2% ricoveri,-5… -