Covid-19 a Fiumicino 27 guariti e 34 nuovi casi | il bollettino del 7 ottobre

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 7 ottobre 2021)– “Con 27e 34, sono 83 oggi i positivi nel comune di, secondo i dati forniti dalla Asl Roma 3. Di questi, 40 sono donne e 43 uomini, con un’età media di 36 anni, per il 48% di Isola sacra e, il 10% di Passoscuro, il 6% di Aranova”. Lo fa sapere, in una nota stampa, il sindaco diEsterino Montino. “La situazione da settimane appare piuttosto stabile – commenta – in linea con il trend nazionale. C’è da registrare che la Regione Lazio ha vaccinato con doppia dose il 90% della popolazione adulta residente e l’83% degli over 12, superando 8,3 milioni di dosi somministrate. Sono risultati eccellenti che ci proiettano verso un futuro sempre più normale e sereno”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le ...