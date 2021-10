"Cosa farebbe Di Maio in un Paese normale". E cala il gelo in studio, Calenda mai così brutale: "Come siamo ridotti" | Video (Di giovedì 7 ottobre 2021) Carlo Calenda è stato l'ospite principale della puntata di Otto e Mezzo andata in onda su La7 giovedì 7 ottobre. Il leader di Azione, reduce dall'ottimo risultato personale alle comunali di Roma, dove con una sola lista ha preso quasi il 20 per cento (più di qualsiasi altra civica o partito in corsa), non si è sottratto alle domande di Lilli Gruber e Luca Telese. In particolare sulla questione del centrosinistra, con Enrico Letta che punta a fare un'ampia coalizione che comprenda sia Calenda che Giuseppe Conte. “Io sono favorevole a costruire un'alleanza - ha dichiarato l'ex ministro - per mettere insieme i socialisti democratici, tra i quali siedo in parlamento, i liberal democratici che vanno costruiti e i popolari tipo Mara Carfagna, che devono dire al centrodestra che esiste un'alternativa a quello schifo lì”. “Quindi Conte no ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Carloè stato l'ospite principale della puntata di Otto e Mezzo andata in onda su La7 giovedì 7 ottobre. Il leader di Azione, reduce dall'ottimo risultato personale alle comunali di Roma, dove con una sola lista ha preso quasi il 20 per cento (più di qualsiasi altra civica o partito in corsa), non si è sottratto alle domande di Lilli Gruber e Luca Telese. In particolare sulla questione del centrosinistra, con Enrico Letta che punta a fare un'ampia coalizione che comprenda siache Giuseppe Conte. “Io sono favorevole a costruire un'alleanza - ha dichiarato l'ex ministro - per mettere insieme i socialisti democratici, tra i quali siedo in parlamento, i liberal democratici che vanno costruiti e i popolari tipo Mara Carfagna, che devono dire al centrodestra che esiste un'alternativa a quello schifo lì”. “Quindi Conte no ma ...

Advertising

mariagr40296414 : @RenzoValentini2 @doluccia16 Brunetta pur di restare ministro direbbe e farebbe qualsiasi cosa - giadasstyles : RT @advorelou: Louis è quel tipo di fidanzato che ti farebbe vincere in qualcosa cosa ma non nella corsa. Mai nella corsa. Mi dispiace Harr… - syren1d : RT @advorelou: Louis è quel tipo di fidanzato che ti farebbe vincere in qualcosa cosa ma non nella corsa. Mai nella corsa. Mi dispiace Harr… - Anastas96218315 : RT @advorelou: Louis è quel tipo di fidanzato che ti farebbe vincere in qualcosa cosa ma non nella corsa. Mai nella corsa. Mi dispiace Harr… - Giuliaa70645269 : RT @advorelou: Louis è quel tipo di fidanzato che ti farebbe vincere in qualcosa cosa ma non nella corsa. Mai nella corsa. Mi dispiace Harr… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa farebbe I topi invadono il carcere di massima sicurezza dell'Aquila: scatta l'allarme dopo l'ispezione Non sarebbe la prima volta che una cosa del genere accade, segno che qualcosa e subito a livello di ... farebbe denotare scarsa attenzione all'opera di prevenzione e protezione, che in un presidio ...

Grande Fratello Vip, Lulù 'distrutta' dalle parole di Manuel: "Fuori non ci sarà nulla" Non voglio circuirti troppo, però mi farebbe piacere avere attenzioni in più. Dall'altro lato non ... Poi vedo che dici sempre 'sto male, male, male' e a un certo punto io non so più cosa fare. O ti ...

Non dare ai malati solo fredde percentuali Corriere della Sera È sempre mezzogiorno oggi, ricetta dolce di zia Cri: la delizia di cachi È sempre mezzogiorno: delizia di cachi di zia Cri. Il dolce del 7 ottobre 2021 È stato un dolce al cucchiaio il dessert proposto oggi a È sempre ...

Roma, lo stadio nell’urna: Friedkin spera in Gualtieri Come i 250 milioni già versati in un anno di gestione con bonifici mensili (60 milioni soltanto ad agosto), come la scelta di Mourinho, figlia di quella domanda che dopo ogni sconfitta dell'ex allenat ...

Non sarebbe la prima volta che unadel genere accade, segno che qualcosa e subito a livello di ...denotare scarsa attenzione all'opera di prevenzione e protezione, che in un presidio ...Non voglio circuirti troppo, però mipiacere avere attenzioni in più. Dall'altro lato non ... Poi vedo che dici sempre 'sto male, male, male' e a un certo punto io non so piùfare. O ti ...È sempre mezzogiorno: delizia di cachi di zia Cri. Il dolce del 7 ottobre 2021 È stato un dolce al cucchiaio il dessert proposto oggi a È sempre ...Come i 250 milioni già versati in un anno di gestione con bonifici mensili (60 milioni soltanto ad agosto), come la scelta di Mourinho, figlia di quella domanda che dopo ogni sconfitta dell'ex allenat ...