Coronavirus oggi Primi dati positivi su terza dose e antinfluenzale insieme

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il provvedimento sulle capienze spacca la maggioranza. Moderna pronta a investire 500 milioni su una fabbrica di vaccino in Africa. Caos marittimi, dal 15 rischio blocco trasporto a causa del green pass. Pfizer chiede ok Fda per vaccino 5-11enni

L'esplosione dei contagi relativi ale la sua relativa diffusione all'interno del territorio nazionale ha comportato la ... Tutte le novità sul nuovo bonus spesa 2021 del Governo Draghi...Casi positivi e tasso positività in ribasso, mentre aumentano i decessi: questo un primissimo bilancio del bollettinodella Lombardia di, giovedì 7 ottobre 2021 . Entrando nel dettaglio dei dati resi noti dal Pirellone, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 295 nuovi contagiati su quasi 56 mila ...Dal 20 agosto al 19 settembre 2021 le persone non vaccinate contro il Covid-19 ricoverate in ospedale sono costate al Servizio sanitario nazionale 64 milioni di euro. Si tratta di 5.798 persone finite ...Per questi motivi, il bollettino odierno riporta 41 morti giornalieri ma quelli effettivi di oggi sono 37 Oggi è risultato positivo lo 0,99% dei tamponi effettuati, in linea con il dato di ieri. La Re ...