Coronavirus oggi: Caos marittimi, dal 15 rischio blocco trasporto a causa del green pass (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il provvedimento sulle capienze spacca la maggioranza. Moderna pronta a investire 500 milioni su una fabbrica di vaccino in Africa Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il provvedimento sulle capienze spacca la maggioranza. Moderna pronta a investire 500 milioni su una fabbrica di vaccino in Africa

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Covid oggi Russia, corre il contagio: altri 924 morti Sono invece 27.550 i casi di coronavirus confermati dalla task force incaricata di monitorare l'andamento della pandemia in Russia. Il bilancio dei contagi confermati sale così a 7.690.110, mentre ...

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 7 ottobre/ 2 morti, - 3 ricoveri, positivi 0.8% E' giunto il momento di scoprire come è evoluta la pandemia di covid nelle ultime 24 ore in Lombardia grazie al nuovo bollettino coronavirus della regione con tutti i dati aggiornati ad oggi, giovedì 7 ottobre. Come si legge nel report di ieri , mercoledì 6, i contagi in Lombardia continuano ad essere contenuti, visto che sono ...

Coronavirus oggi: Draghi: Covid sotto controllo ma numero morti inaccettabile Il Sole 24 ORE Coronavirus, 23 le classi in quarantena Tasse sulla casa, tutte le volte che Draghi ha detto «Non aumenteranno». Il numero delle classi costrette a casa è stato reso noto dall'Azienda Usl Toscana nord ovest e riguarda gli istituti scolastic ...

Coronavirus, 10 classi in quarantena Complessivamente, in questo momento, nella zona Valdera e Alta Valdicecina, i provvedimenti di quarantena riguardano 10 classi. Una settimana fa il numero era di 11 classi. PONTEDERA — La Usl nordoves ...

