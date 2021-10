Advertising

PasqualeCacace5 : RT @infoitinterno: Coronavirus Italia oggi: bollettino Covid del 7 ottobre. Dati e contagi dalle regioni - riccardoweiss : @Gigadesires @boni_castellane Agevolo anch'io e chissà che qualcuno lo cacci definitivamente. - infoitinterno : Coronavirus Italia oggi: bollettino Covid del 7 ottobre. Dati e contagi dalle regioni - isalucedifronzo : RT @Corriere: La Finlandia sospende Moderna per gli uomini sotto i 30 anni. La Sicilia in zona «bianca» da sabato - riccardoweiss : @QLexPipiens E oggi anche un giornale sinistrato lo ammette -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

Sky Tg24

... ditelo subito', scrive invece su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'. Nel ... sancendo lo stop alle restrizioni anti -: al momento non serve il Green pass per accedere ...I dati delodierni su nuovi contagi, ricoveri, decessi e terapie intensive arriveranno ... Per l'è intervenuto in mattinata il ministro della Salute , Roberto Speranza , che ha ...Giovedì scorso il bollettino riportava 12.150 casi e 67 decessi, con una incidenza di 63 contagi su 100mila. Secondo i dati statistici, i tedeschi pienamente vaccinati sopra i 18 anni sono il 75%, men ...7 Ottobre 2021 In Toscana sono 283.746 i casi di positività al Coronavirus, 228 in più rispetto a ieri (225 confermati con tampone molecolare e 3 da test rapido ...