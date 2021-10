Coronavirus in Toscana: 5 morti (età media 75 anni), oggi 7 ottobre. E 228 contagi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono 5 i morti di Coronavirus, oggi 7 ottobre 2021, in Toscana. Si tratta di 3 uomini e 2 donne con età media di 75 anni. Risiedevano a Firenze (2), Lucca, Pisa, Grosseto. Sono invece 228 i nuovi contagiati (225 confermati con tampone molecolare e 3 da test rapido antigenico) con età media di 44 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono 5 idi2021, in. Si tratta di 3 uomini e 2 donne con etàdi 75. Risiedevano a Firenze (2), Lucca, Pisa, Grosseto. Sono invece 228 i nuoviati (225 confermati con tampone molecolare e 3 da test rapido antigenico) con etàdi 44L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 5 morti (età media 75 anni), oggi 7 ottobre. E 228 contagi - GazzettadiSiena : I dati del contagio in Toscana - PasqualeCacace5 : RT @Antipeppe: @539th Dati Toscana da bollettino (Giani non li ha spoilerati ??) -9 ricoveri -4 uti +5 decessi - ilGiunco : Coronavirus in Toscana: 228 nuovi casi e cinque morti. I positivi sono 6.056 - GrossetoNotizie : Coronavirus: 228 nuovi casi, 333 guarigioni, 5 decessi, 8 ricoveri in meno in Toscana -