Coronavirus | il bollettino di oggi 7 ottobre 2021 | i nuovi casi Covid nelle regioni e la tabella

Advertising

RobertoBurioni : I vaccini FUNZIONANO. - GianvitoPuglies : Regione Puglia: Bollettino epidemiologico del 7 ottobre 2021 - RisolutoOnline : Covid, presentato il bollettino settimanale della Regione e da sabato zona bianca - ZetaAwakening : @Gianlucaimpa @GrandCond1 @Anna26648966 @These_Ticks @sunrisesrose @Adnkronos agevolo - ag_notizie : Coronavirus, il bollettino dell'Asp: un morto, 12 nuovi contagi e 2 ricoveri in ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Sky Tg24

BASILICATA In Basilicata sono 24 i contagi da(22 riguardano residenti) oggi 7 ottobre secondo i dati deldella regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati ...Emerge daldi Asp. Complessivamente, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, i casi di, in tutto l'Agrigentino, sono 17.138 (1 marzo 2020 " 6 ottobre). I guariti salgono a 16.600.In Basilicata sono 24 i contagi da coronavirus (22 riguardano residenti) oggi 7 ottobre secondo i dati del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su un ...Si consolida il trend in discesa dei casi di Covid in Puglia. Non sono stati registrati decessi nelle ultime 24 ore (7 ottobre 2021).