Coronavirus | il bollettino di oggi 7 ottobre 2021 | 2 938 nuovi casi e 41 morti

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute digiovedì 7. I, i decessi e i numeri dei ricoveri: aggiornamenti in ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

ll totale delle vittime danel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 131.198. Covid in Italia, ildel 6 ottobre Il totale dei casi di Covid - 19 dall'inizio della ...Sono 2.938 i nuovi casi di covid - 19 registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati deldel Ministero della Salute. 41 i decessi che portano a 131.198 le vittime da inizio ...il...Il Ministero della Salute ha pubblicato il nuovo bollettino con i dati relativi al coronavirus. Di seguito la situazione per provincia.Il bollettino diffuso oggi dalla Regione regtra 69 nuovi casi di persone positive al Covid-19 in Liguria, 10 dei quali riferibili al territorio dell’Asl 4, su un totale di 3.429 tamponi molecolari pro ...