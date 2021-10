Coronavirus | i dati del 7 ottobre | +8 nuovi casi positivi a Monza e Brianza

Advertising

fattoquotidiano : Coronavirus, i dati – 2.938 nuovi contagi in 24 ore: tasso di positività scende allo 0,99%. Altre 41 vittime - bizcommunityit : Coronavirus, 2.938 nuovi casi con 297.356 tamponi e 41 morti - AleRepossi : #Covid19: sono 23 i nuovi casi di positività in provincia di #Pavia. I dati del Ministero della Salute e di Regione… - PasqualeMarro : #Coronavirus Italia: i dati di oggi 7 ottobre 2021 - AlienoGrigio17 : @Prima_Vera56 Effetto Paradosso. Leggi. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati

Il presidente della Regione Luca Zaia alle 12,30 in diretta dalla Protezione civile a Marghera, aggiorna sulla situazione delin Veneto. IIeri su 49.880 tamponi effettuati in Veneto, i positivi trovati sono 349, con un'incidenza di 0,70%. I positivi attuali sono 9.818, in quarantena (che è di 7 giorni per i ...Sono 297.356 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo idel ministero della Salute. Ieri erano stati 301.773. Il tasso di positività ...Secondo il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute, i ricoverati con sintomi sono 349 nella regione. Stabili i letti occupati in terapia intensiva (63). Da inizio pandemia a og ...Intanto Asl 5 monitora le scuole. Test molecolari salivari su base volontaria ad alunni nella fascia di età tra i 6 e i 14 anni ...