Coronavirus | giovedì 7 ottobre | sono 300 i nuovi contagi nel Lazio La mappa delle Asl

Roma – "Oggi nel Lazio, su 10.038 tamponi molecolari e 12.478 antigenici per un totale di 22.516 tamponi, si registrano 300 nuovi casi positivi, 2 decessi, 362 i ricoverati (-5), 53 le terapie intensive (-3) e 120 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,3%". E' quanto afferma l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, sottolineando che "cala l'incidenza di 6 punti rispetto alla settimana precedente, attestandosi a 34.65 su 100mila abitanti". I casi a Roma città sono a quota 145. Asl Roma 1: 24 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Asl Roma 2: 96 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Asl Roma 3: 25 ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus giovedì Covid, in Russia 924 morti in 24 ore: è la peggiore ondata da inizio pandemia ...giovedì 7 ottobre 2021. I dati diffusi dall'agenzia stampa Sputnik parlano anche di 69 morti accertati a Mosca. Nella città di San Pietroburgo l'ultimo bollettino certifica 2.418 casi di Coronavirus ...

Covid oggi Lombardia e Italia, bollettino 7 ottobre: contagi, morti e ricoveri coronavirus LIGURIA In aggiornamento TOSCANA Sono 228 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in ...8 per cento (0,5 il giorno precedente ma 0,97 giovedì della scorsa settimana). I ricoverati in ...

Aggiornamento giovedì 7 ottobre: processati 900 tamponi, 24 (22 residenti) positivi, 16 (15 residenti) guarigioni Ufficio Stampa Basilicata