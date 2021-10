Corona virus: Italia, 87173 attualmente positivi a test (-1074 in un giorno) con 131198 decessi (41) e 4473903 guariti (3966). Totale di 44692274 casi (2938) Dati della protezione civile: effettuati 297396 tamponi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 87173 attualmente positivi a test (-1074 in un giorno) con 131198 decessi (41) e 4473903 guariti (3966). Totale di 44692274 casi (2938) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 297396 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 7 ottobre 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(41) e).di) proviene da Noi Notizie..

Advertising

fulvio_oscar : Se avessimo davvero una pandemia, non è necessario convincere le persone a prendere il VACCINO - CRIMINALI Corona-… - Tommaso02831710 : RT @MCVilla1973: Oh ma dai??? Forse perché tutte le influenze ed i raffreddori fanno parte della stessa famiglia dei corona virus? E siete… - giorgio757 : RT @MCVilla1973: Oh ma dai??? Forse perché tutte le influenze ed i raffreddori fanno parte della stessa famiglia dei corona virus? E siete… - Alfio624 : RT @MCVilla1973: Oh ma dai??? Forse perché tutte le influenze ed i raffreddori fanno parte della stessa famiglia dei corona virus? E siete… - MCVilla1973 : Oh ma dai??? Forse perché tutte le influenze ed i raffreddori fanno parte della stessa famiglia dei corona virus? E… -