Conto alla rovescia per l'obbligo del Green pass al lavoro, ma non tutto è chiaro (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il 15 ottobre, data fissata per l'entrata in vigore del Green pass obbligatorio da esibire su richiesta per tutti i lavoratori del settore privato, è alle porte ma alcuni "aspetti operativi" non sono ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il 15 ottobre, data fissata per l'entrata in vigore delobbligatorio da esibire su richiesta per tutti i lavoratori del settore privato, è alle porte ma alcuni "aspetti operativi" non sono ...

Advertising

ilriformista : A #Salvini questa schifezza piace? A lui che ha indetto un #referendum per contestare lo strapotere della magistrat… - glucanto : Nello svuotare armadio e cassetti mi rendo conto che non tornerà più, una vita intera dentro a 2 sacchi della spazz… - FPphotograph : RT @AVLiberascelta: #Israele : #greenpass negato a chi è esonerato alla #terzadose per precedente danno da #vaccino. 2k le persone affette… - Moonlig94421095 : RT @Emma22880564: BuongiorNO,siamo alla follia piú totale.Le persone che davvero stanno aiutando nella ricerca di Denise sono poste a provv… - jocolddd : RT @zeljabov: vediamo un po', dopo la partita di stasera: - soldi nelle casse del comune di Milano: sì - soldi alla RAI per sponsor ecceter… -

Ultime Notizie dalla rete : Conto alla Conto alla rovescia Ufficio Stampa Miss Mondo, Miss Paesi Bassi rinuncia alla finale di Porto Rico perché non vuole vaccinarsi Incoronata reginetta lo scorso luglio, la 21enne Dilay Willemstein ha rimandato per mesi la decisione sul vaccino, ma quando gli organizzatori del concorso le hanno fatto pressione perché fissasse una ...

G20, Draghi: Crescita ancora fragile, non lasciare indietro nessuno (Teleborsa) - "Le sfide che abbiamo davanti richiedono un multilateralismo forte e pragmatico, che coinvolga Governi, Parlamenti, società civile. Il Vertice dei capi di Stato e di Governo del G20 a Ro ...

Incoronata reginetta lo scorso luglio, la 21enne Dilay Willemstein ha rimandato per mesi la decisione sul vaccino, ma quando gli organizzatori del concorso le hanno fatto pressione perché fissasse una ...(Teleborsa) - "Le sfide che abbiamo davanti richiedono un multilateralismo forte e pragmatico, che coinvolga Governi, Parlamenti, società civile. Il Vertice dei capi di Stato e di Governo del G20 a Ro ...