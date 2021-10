Continua la frenata della vaccinazioni nonostante il green pass

Leggi su agi

(Di giovedì 7 ottobre 2021) AGI -13,4 milioni di dosi in frigo, scende ancora il numero di nuovi vaccinati (-17,1%). A rilento le terze dosi (2,4% su una platea di 7,6 mln). Lo rileva la Fondazione Gimbe nel consueto monitoraggio settimanale sul Covid in Italia. Al 6 ottobre il 76,8%popolazione (45.493.296 persone) ha ricevuto almeno una dose di vaccino (+452.187 rispetto alla settimana precedente) e il 72,4% (42.921.024 di persone) ha completato il ciclo vaccinale (+661.771 rispetto alla settimana precedente). Nell'ultima settimana scende ancora il numero di somministrazioni (1.209.952), con una media mobile a 7 giorni di quasi 160mila somministrazioni al giorno. Il numero di nuovi vaccinati settimanali, dopo la risalita a 589milasettimana precedente, è sceso a quota 488mila (-17,1%) nell'ultima settimana, confermando per ora i ...