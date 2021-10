Conte: "Non ce lo vedo M5s a fare un ramo dell'Ulivo" (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Non ce lo vedo il M5s a fare un ramo dell’Ulivo... Noi la transizione ecologica l’abbiamo nel Dna e siamo un albero che dà ossigeno per nostro conto”. Lo ha detto Giuseppe Conte a Tagadà su La7. “Il Pd può fare le valutazioni che ritiene - ha detto - se pensa di riproporre la stagione del vecchio Ulivo, bene. Ma sicuramente è un progetto che ha avuto una Contestualizzazione storica precisa. Riproporre vecchie formule adesso non credo abbia molto senso, il Contesto è diverso”. Così il presidente del Movimento Cinque Stelle risponde alla proposta di Enrico Letta, che spinge per un nuovo Ulivo che tenga dentro tutti, lo stesso Conte, Carlo Calenda e Matteo Renzi, per allargare il più ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Non ce loil M5s aun... Noi la transizione ecologica l’abbiamo nel Dna e siamo un albero che dà ossigeno per nostro conto”. Lo ha detto Giuseppea Tagadà su La7. “Il Pd puòle valutazioni che ritiene - ha detto - se pensa di riproporre la stagione del vecchio, bene. Ma sicuramente è un progetto che ha avuto unastualizzazione storica precisa. Riproporre vecchie formule adesso non credo abbia molto senso, ilsto è diverso”. Così il presidente del Movimento Cinque Stelle risponde alla proposta di Enrico Letta, che spinge per un nuovoche tenga dentro tutti, lo stesso, Carlo Calenda e Matteo Renzi, per allargare il più ...

Advertising

Azione_it : Convinceremo gli elettori che si deve votare non sulla base della guerra ideologica continua tra destra e sinistra.… - Giorgiolaporta : Il #M5S nel migliore dei casi tracolla e nel peggiore viene preso a calci dagli elettori, ma guarda caso #Letta non… - fattoquotidiano : Delega fiscale, Salvini: “Non firmo, è una patrimoniale. Lega fuori dal governo? Noi siamo dentro, uscissero Letta… - Benjo36888305 : @crlggg @repubblica Si, articolo di Repubblica, quella delle piazze vuote di Conte. Esiste una fetta di ex 5S e 5S… - PaninPierluigi : RT @Pepppe862: La Gruber e la banda dei Travagliotti si vendicheranno.... (sti cazzi) non era previsto nella scaletta che Calenda dicesse l… -