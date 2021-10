Conte alle corde verso i ballottaggi: assediato tra ami-nemici ambiziosi e grillini furibondi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Conte è alle corde. Il M5S che guida come leader di un’armata brancaleone allo sbaraglio e spazzata via dagli elettori imbufaliti e delusi e alle ultimo appuntamento elettorale, è all’angolo. Un pugile stonato che deve tenere botta, sotto l’onda d’urto di dissidenti anti-contiani pronti ad assestare – tra fronde e fughe dell’ultimo minuto – il colpo di grazia. E seguaci di un credo sempre più discusso e rinnegato, alacremente impegnati in una estenuante lotta di potere, condotti a colpi di polemiche e rivendicazioni per un posto in segreteria. Conte è alle corde: stretto da fuochi “ami-nemici” Proprio così: mentre gli analisti politici azzardano ipotesi e formulano scenari possibili con le urne ancora calde per l’infuocato risultato elettorale delle ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 ottobre 2021). Il M5S che guida come leader di un’armata brancaleone allo sbaraglio e spazzata via dagli elettori imbufaliti e delusi eultimo appuntamento elettorale, è all’angolo. Un pugile stonato che deve tenere botta, sotto l’onda d’urto di dissidenti anti-contiani pronti ad assestare – tra fronde e fughe dell’ultimo minuto – il colpo di grazia. E seguaci di un credo sempre più discusso e rinnegato, alacremente impegnati in una estenuante lotta di potere, condotti a colpi di polemiche e rivendicazioni per un posto in segreteria.: stretto da fuochi “ami-” Proprio così: mentre gli analisti politici azzardano ipotesi e formulano scenari possibili con le urne ancora calde per l’infuocato risultato elettorale delle ...

Advertising

ilfoglio_it : L'effetto #Conte non c'è e arriva il tracollo #M5s. Alle #amministrative la terza via si rivela una strada senza us… - ilfoglio_it : Sconfitto a #Roma e #Torino. Doveva risollevare le sorti del grillismo col carisma, ora Giuseppi si aggrappa alle a… - ilfoglio_it : Sconfitto a #Roma con la #Raggi, annichilito a #Torino. Doveva risollevare le sorti del grillismo col suo carisma,… - valerio19631 : @ve10ve @CarloCalenda @gualtierieurope @EnricoMichetti Si. Vi sfugge che Gualtieri è solo un comunista, che non cap… - SecolodItalia1 : Conte alle corde verso i ballottaggi: assediato tra ami-nemici ambiziosi e grillini furibondi… -