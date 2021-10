Congo, addio alla gorilla Ndakasi: divenne famosa per il selfie in cui imitava la posa umana. Il custode: “Morta tra le mie braccia” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nel 2019 la suo foto aveva fatto il giro del mondo. Ma ora quello scatto stupefacente Ndakasi non potrà più replicarlo. La gorilla di montagna del Congo divenuta famosa per aver riprodotto alla perfezione la posa dell’uomo che si era scattato un selfie con lei è Morta il 26 settembre a causa di una lunga malattia. Ad annunciarlo il parco nazionale Virunga in cui la scimmia viveva, che su Twitter ha spiegato come ad assisterla fino alla fine sia stato il suo custode. “Una lunga malattia in cui le sue condizioni sono rapidamente peggiorate”. Questa la causa del decesso del primate secondo il post social, nel quale si legge anche che “Ndakasi si è spenta tra le braccia amorevoli del suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nel 2019 la suo foto aveva fatto il giro del mondo. Ma ora quello scatto stupefacentenon potrà più replicarlo. Ladi montagna deldivenutaper aver riprodottoperfezione ladell’uomo che si era scattato uncon lei èil 26 settembre a causa di una lunga malattia. Ad annunciarlo il parco nazionale Virunga in cui la scimmia viveva, che su Twitter ha spiegato come ad assisterla finofine sia stato il suo. “Una lunga malattia in cui le sue condizioni sono rapidamente peggiorate”. Questa la causa del decesso del primate secondo il post social, nel quale si legge anche che “si è spenta tra leamorevoli del suo ...

