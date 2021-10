Confindustria Avellino | “L’automazione integrata in ottica di Industry 4 0” | pubblicato il nuovo bando dell’Its Antonio Bruno

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 7 ottobre 2021) L’Istituto Tecnico Superiore ITScon sede a Grottaminarda – di cuiè stata promotrice ed è socia insieme a molte aziende della provincia di– haunper la selezione dei suoi futuri studenti. La partecipazione al Biennio formativo è riservata a giovani dai 18 ai 35 anni in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore ed avviene dopo una selezione per titoli ed esami così come previsto dadi selezione che è in scadenza il prossimo 14 Ottobre. Il, disponibile sul sito istituzionale, www.its.it , ha lo scopo di formare una graduatoria di merito per ...