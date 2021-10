Concorsopoli | il rettore Franzini | ‘Sconcerto e sgomento’ Ma a gennaio una sua ‘violazione dell’imparzialità’ costò la condanna all’ateneo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 ottobre 2021) “Sconcerto e sgomento profondi per ipotesi di una gravità senza precedenti per la Statale”. Così il suoElioha commentato in una nota la bufera sui concorsi pilotati che si è abbattuta sul suo ateneo, con 24 docenti indagati tra i quali anche l’infettivologo Massimo Galli. Forse, da due anni e mezzo al vertice dell’Università degli Studi di Milano, poteva evitarlo: i “precedenti” infatti non mancano, e uno in particolare porta dritto al piano nobile di via Festa del Perdono dove ha il suo ufficio. L’ateneo è stato recentemente sanzionato dai giudici del Tar lombardo proprio per una brutta storia di “ingerenze” nelle procedure di selezione per un posto alla cattedra di Storia. E il, stando alla sentenza, è stato parte attiva nel ribaltamento di una graduatoria ...