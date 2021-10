Advertising

orizzontescuola : Concorso straordinario abilitante, data del 15 dicembre. Proposta che al momento non trova riscontro - scuolainforma : Concorso straordinario e percorsi abilitanti annuali, Bolzano fa da apripista al resto d’Italia? - ProDocente : Concorso straordinario docenti a Bolzano, sarà inserito nel prossimo disegno di legge. Si apre a percorsi abilitant… - orizzontescuola : Concorso straordinario docenti a Bolzano, sarà inserito nel prossimo disegno di legge. Si apre a percorsi abilitant… - alto_adige : Verso l'intesa con il ministero: concorso straordinario per stabilizzare i docenti precari della scuola italiana in… -

Ultime Notizie dalla rete : Concorso straordinario

...è stato compiuto un primo passo verso la sottoscrizione di un'intesa tra la Sovrintendenza scolastica in lingua italiana e il Ministero dell'Istruzione per bandire un nuovo..."Si tratta di un progetto, che mette al centro i giovani, il loro protagonismo, la ... dal 2002 a oggi, hanno partecipato alannuale bandito dal Ministero dell`Istruzione in ...Gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria di Monachelle, la quale fa parte del 2° Istituto Comprensivo di Rossano diretto egregiamente dalla Dirigente Scolastica Celestina D'Alessandro, son ...Concorso straordinario docenti e percorsi abilitanti annuali, Bolzano cambia passo: il Ministero dell'Istruzione seguirà l'esempio?