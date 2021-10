Concorso Ispettorato Lavoro 2021, bando in arrivo per 2300 assunzioni (Di giovedì 7 ottobre 2021) In arrivo il bando ufficiale del nuovo Concorso Ispettorato Lavoro 2021, grazie al quale saranno selezionate 2300 risorse di professionisti come tecnici, ingegneri ed ispettori. La novità concorsuale è stata annunciata nel corso di un incontro tra il Premier Mario Draghi con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pier Paolo Bombardieri e i Ministri della Pubblica Amministrazione e del Lavoro, Renato Brunetta ed Andrea Orlando. Tra gli aspetti affrontati durante tale incontro, figura anche la necessità di introdurre nuove misure per migliorare la prevenzione degli infortuni e la sicurezza sui luoghi di Lavoro, la quale confluirà in un apposito decreto. Novità e aggiornamenti sui Concorsi ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Inilufficiale del nuovo, grazie al quale saranno selezionaterisorse di professionisti come tecnici, ingegneri ed ispettori. La novità concorsuale è stata annunciata nel corso di un incontro tra il Premier Mario Draghi con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pier Paolo Bombardieri e i Ministri della Pubblica Amministrazione e del, Renato Brunetta ed Andrea Orlando. Tra gli aspetti affrontati durante tale incontro, figura anche la necessità di introdurre nuove misure per migliorare la prevenzione degli infortuni e la sicurezza sui luoghi di, la quale confluirà in un apposito decreto. Novità e aggiornamenti sui Concorsi ...

