Concorsi truccati | il medico intercettato | Io escluso dal bando | Galli mi ha fregato Maria Rita Gismondo allarga le accuse verso il collega infettivologo

(Di giovedì 7 ottobre 2021) In procura sentiti come testi la virologa del Sacco che si sarebbe opposta alla composizione della commissione per ungliato su misura per fedelissimi del. E Puoti, direttore di Malattie infettive al Niguarda, ha confermato leemerse durante le...

Dopo l' apertura delle indagini su Massimo Galli per presuntiall'Università degli Studi di Milano, sono emerse alcune intercettazioni in cui emergerebbe che i punteggi siano stati ...Sarà ascoltato dai pm la prossima settimana l'infettivologo Massimo Galli , il più noto tra i 33 indagati per i presuntiall'Università Statale di Milano. Ma fino ad allora, il primario dell'ospedale Sacco resta saldo al suo posto, almeno per questi ultimi giorni che lo separano dalla pensione. Di ...Puoti sarebbe stato penalizzato in uno dei bandi sotto la lente d’ingrandimento dei magistrati. Il medico ha confermato che si trattava di un bando preconfezionato per favorire nettamente il suo conco ...L'inchiesta sulla Concorsopoli alla Statale di Milano va avanti. Gli indagati sono 24 tra cui l'infettivologo Massimo Galli , conosciuto ...