Con il nuovo catasto molti potrebbero pagare di meno, spiega Guerra (Di giovedì 7 ottobre 2021) «Nell'iter parlamentare del provvedimento ci sarà un'ampia possibilità di confronto e quindi ci sono tutti i presupposti perché la delega venga approvata», dice al Corriere la sottosegretaria all'Economia, Maria Cecilia Guerra (LeU), dopo che il consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge delega sul fisco ma senza il voto della Lega. Il Carroccio, dice l'esponente di LeU, «è in difficoltà dopo il risultato elettorale e ha necessità di rimarcare le proprie posizioni per non farsi sorpassare da Fratelli d'Italia. La delega è così diventata il pretesto per sventolare una sua bandierina». Ma, assicura, «nessuno ha annunciato un aumento delle imposte sulla casa né oggi né tra cinque anni. Nel disegno di legge c'è scritto che la revisione del catasto non viene utilizzata a fini fiscali. Non sono queste le intenzioni del governo».

Ultime Notizie dalla rete : Con nuovo Analisi Tecnica: Euro FX Future del 7/10/2021 Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,1515. Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

La storia segreta della guerra in Friuli ... il loro nuovo Don nel Piave e nel Tagliamento tornati a essere teatro di guerra, Tolmezzo come "castro pretorio" in cui insediare le loro autorità. Le città furono ribattezzate con foggia cosacca: ...

F1: Sainz con motore nuovo, partirà dal fondo in Turchia ANSA Nuova Europa De Gregorio (Lista Calenda): «Michetti o Gualtieri? Non mi convincono...» Eletta con oltre 2mila preferenze: «Deciderò all’ultimo momento e non daremo indicazioni di voto. In noi si sono riconosciute persone con idee, professionalità, vissuti molto diversi, ma unite nel rid ...

L’e-commerce vola e Sintra cerca dipendenti L’azienda specializzata nella trasformazione digitale cresce sull’interazione tra i diversi canali di vendita e ha bisogno di personale ...

